Wirtschaft

Produktion unter Druck: Warum Deutschland die Verlagerung nach Osteuropa bereut

Die Verlagerung der Produktion nach Osteuropa galt lange als bewährte Strategie deutscher Industrieunternehmen, um Kosten zu senken und Lieferketten zu stabilisieren. Schwindet dieser Standortvorteil nun durch steigende Kosten und wachsende Konkurrenz aus Asien?