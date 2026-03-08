Wirtschaft

Produktion unter Druck: Warum Deutschland die Verlagerung nach Osteuropa bereut

Die Verlagerung der Produktion nach Osteuropa galt lange als bewährte Strategie deutscher Industrieunternehmen, um Kosten zu senken und Lieferketten zu stabilisieren. Schwindet dieser Standortvorteil nun durch steigende Kosten und wachsende Konkurrenz aus Asien?
Produktion unter Druck: Warum Deutschland die Verlagerung nach Osteuropa bereut
Steigende Kosten, Fachkräftemangel und zunehmende Konkurrenz aus Asien lassen den Standortvorteil der Produktion in Osteuropa für viele deutsche Industrieunternehmen zunehmend schrumpfen (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum Nearshoring in Osteuropa für deutsche Industrieunternehmen zunehmend an Grenzen stößt.
  • Weshalb asiatische Standorte durch Automatisierung gegenüber osteuropäischen Werken wieder aufholen.
  • Welche hybriden Produktionsmodelle deutsche Unternehmen künftig wettbewerbsfähig halten sollen.

08.03.2026

