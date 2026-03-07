Finanzen

Inflation in der Eurozone: EZB vor dem nächsten Zinsschock

Die Inflation in der Eurozone galt vielen bereits als gebändigt. Doch ausgerechnet Frankreich und Spanien liefern neue Preissignale, die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen dämpfen und die Europäische Zentralbank zwingen könnten, ihren harten Kurs länger durchzuhalten als gedacht.