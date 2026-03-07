Finanzen

Inflation in der Eurozone: EZB vor dem nächsten Zinsschock

Die Inflation in der Eurozone galt vielen bereits als gebändigt. Doch ausgerechnet Frankreich und Spanien liefern neue Preissignale, die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen dämpfen und die Europäische Zentralbank zwingen könnten, ihren harten Kurs länger durchzuhalten als gedacht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.03.2026 17:27
Lesezeit: 2 min
Inflation in der Eurozone: EZB vor dem nächsten Zinsschock
Neue Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien dämpfen Hoffnungen auf Zinssenkungen. Die EZB könnte ihren straffen Kurs länger beibehalten. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum die Inflation in der Eurozone wieder anzieht.
  • Weshalb Frankreich die Prognosen deutlich übertrifft.
  • Wie Spaniens Boom die Preise weiter nach oben treibt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Inflation in der Eurozone: EZB vor dem nächsten Zinsschock
DWN
Finanzen
Finanzen Inflation in der Eurozone: EZB vor dem nächsten Zinsschock
07.03.2026

Die Inflation in der Eurozone galt vielen bereits als gebändigt. Doch ausgerechnet Frankreich und Spanien liefern neue Preissignale, die...

Börsengänge 2026: Diese zehn IPO könnten den Aktienmarkt prägen
DWN
Finanzen
Finanzen Börsengänge 2026: Diese zehn IPO könnten den Aktienmarkt prägen
07.03.2026

Raumfahrt, Künstliche Intelligenz, Rüstung und Fintech - Unternehmen aus verschiedenen Bereichen planen in diesem Jahr Börsengänge....

Rekrutierung von Führungskräften: Wie Unternehmen Fehlbesetzungen vermeiden
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Rekrutierung von Führungskräften: Wie Unternehmen Fehlbesetzungen vermeiden
07.03.2026

Fehlbesetzungen im Management entstehen oft weniger aus mangelnder Qualifikation als aus Schwächen im Rekrutierungsprozess und in der...

Angriff auf PayPal, Visa, Mastercard: Digitaler Euro rückt näher
DWN
Finanzen
Finanzen Angriff auf PayPal, Visa, Mastercard: Digitaler Euro rückt näher
07.03.2026

[Subline] Der digitale Euro soll Europa unabhängiger von US-Zahlungsanbietern machen. In Brüssel wird über den finalen Gesetzestext...

Europas Volkswirtschaften unter Reformdruck: Leistungsanreize als Schlüssel zur Stabilität
DWN
Politik
Politik Europas Volkswirtschaften unter Reformdruck: Leistungsanreize als Schlüssel zur Stabilität
07.03.2026

Deutschland und andere europäische Volkswirtschaften stehen durch steigende Sozialausgaben, hohe Krankenstände und eine alternde...

Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung
07.03.2026

Abschreibungen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro, gestoppte Projekte und eine strategische Kehrtwende zurück zum Verbrennungsmotor: Die...

Druschba-Stopp erhöht Druck: Adriatische Pipeline als Ausweichroute
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Druschba-Stopp erhöht Druck: Adriatische Pipeline als Ausweichroute
07.03.2026

Nach dem Stopp der Druschba-Pipeline rückt Kroatiens Adriatische Ölpipeline als alternative Route für Ungarn und die Slowakei in den...

Nvidia-Aktie im Fokus: Jensen Huang stellt OpenAI-Investitionen infrage
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nvidia-Aktie im Fokus: Jensen Huang stellt OpenAI-Investitionen infrage
06.03.2026

Die Nvidia-Aktie steht im Fokus, nachdem Konzernchef Jensen Huang weitere Milliardeninvestitionen in das KI-Unternehmen OpenAI infrage...