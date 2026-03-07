Rekrutierung von Führungskräften: Wie Unternehmen Fehlbesetzungen vermeiden

Ob eine Führungskraft langfristig erfolgreich ist, hängt weniger von ihrem Lebenslauf als von einer sorgfältigen Rekrutierung und passenden organisatorischen Rahmenbedingungen ab (Foto: dpa)

Warum selbst erfahrene Führungskräfte scheitern

Die Besetzung von Spitzenpositionen gilt als strategische Schlüsselentscheidung. Dennoch scheitern selbst erfahrene Führungskräfte immer wieder, weil Unternehmen ihre eigenen Strukturen und Erwartungen nicht ausreichend klären. Rekrutierung bedeutet weit mehr als das Schließen einer Vakanz.

Häufig verbinden Organisationen mit einer Neubesetzung die Hoffnung, dass ungelöste Probleme und unklare Zuständigkeiten durch eine einzelne Person geordnet werden. Agnieszka Obrocka, Geschäftsführerin von TIAS Career, beschreibt im Gespräch typische Fehler auf beiden Seiten des Prozesses und erklärt, wie sich kostspielige Fehlentscheidungen vermeiden lassen.

Wenn Renommee mit Kompetenz verwechselt wird

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, den Namen eines früheren Arbeitgebers mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit eines Kandidaten gleichzusetzen. Ein prominenter Konzern im Lebenslauf vermittelt Sicherheit und beschleunigt Entscheidungen. Die Annahme lautet, wer dort erfolgreich war, werde auch im neuen Umfeld bestehen.

Eine solche Verkürzung ersetzt jedoch keine fundierte Analyse. Fachliche Tiefe, Entscheidungslogik, Verantwortungsumfang und Verhalten in kritischen Situationen bleiben dabei oft unzureichend geprüft. Vergangene Stationen liefern Kontext, aber sie sind kein Ersatz für eine belastbare Kompetenzbewertung. Hinzu kommt, dass jede Organisation in einem eigenen Gefüge aus Kultur, Machtstrukturen und informellen Regeln agiert. Aufgabenprofile, Erwartungshaltungen und Entscheidungsräume unterscheiden sich teils erheblich, selbst wenn die Positionsbezeichnung identisch ist.

Der Kontext entscheidet über Wirksamkeit

Vor der Auswahl eines Kandidaten sollte daher zunächst das System betrachtet werden, in dem er oder sie wirken soll. Eine professionelle Personalberatung analysiert, wo Entscheidungen tatsächlich fallen, welche Konflikte ungelöst sind und welche Dynamiken das Unternehmen prägen.

Erst diese Einordnung ermöglicht eine realistische Einschätzung des Anforderungsprofils. In der Praxis sind es häufig informelle Einflussstrukturen, Kommunikationsmuster und kulturelle Unterschiede, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ein und dieselbe Führungskraft kann unter veränderten Rahmenbedingungen sehr unterschiedliche Resultate erzielen. Potenzial lässt sich daher nicht losgelöst vom Umfeld bewerten. Der Kontext ist kein Zusatzaspekt, sondern die Grundlage jeder seriösen Beurteilung.

Warum Erfolge nicht automatisch übertragbar sind

Erfolge aus der Vergangenheit werden häufig als Beweis für künftige Leistungsfähigkeit interpretiert. Zahlreiche Studien zeigen jedoch, dass Resultate stark von organisatorischen Rahmenbedingungen abhängen und sich nicht eins zu eins übertragen lassen.

Entscheidend ist daher die Frage, welche Entscheidungen eine Führungskraft tatsächlich eigenständig getroffen hat und welchen Einfluss sie real ausüben konnte. Ebenso wichtig ist die Analyse, auf welcher Hierarchieebene und in welchem Marktumfeld die Erfolge erzielt wurden. Auch die Art der Selbstdarstellung liefert Hinweise auf Führungsreife. Wer Resultate ausschließlich als Produkt persönlicher Stärke präsentiert und den Beitrag von Teams, Ressourcen und Strukturen ausblendet, offenbart ein verkürztes Verständnis von Führung. Nachhaltiger Erfolg entsteht in der Regel im Zusammenspiel mehrerer Faktoren.

Kulturelle Passung oder notwendige Ergänzung

Der Begriff der kulturellen Passung wird häufig bemüht, wenn Unsicherheit gegenüber Veränderungen besteht. Dabei bleibt oft unklar, was unter Unternehmenskultur konkret verstanden wird. Entscheidend ist nicht das Leitbild auf dem Papier, sondern das tatsächliche Entscheidungsverhalten und der Umgang mit Konflikten im Alltag.

Statt auf bloße Übereinstimmung zu setzen, plädiert Obrocka für das Prinzip der kulturellen Ergänzung. Gesucht werden Führungskräfte, die bestehende Muster nicht nur bestätigen, sondern durch neue Perspektiven bereichern. Reife Integration bedeutet daher nicht Gleichförmigkeit, sondern die Fähigkeit, Unterschiede produktiv zu nutzen. Eine Organisation, die ausschließlich auf Ähnlichkeit setzt, riskiert Stagnation.

Veränderung erfordert strukturelle Bereitschaft

Nicht selten wird eine Führungskraft mit dem Auftrag zur Transformation eingestellt, während die Organisation selbst an bestehenden Strukturen festhält. Es werden Dynamik und Durchsetzungskraft erwartet, ohne entsprechende Entscheidungsbefugnisse einzuräumen. Eine verantwortungsbewusste Personalberatung spricht solche Widersprüche offen an, auch wenn dadurch Prozesse verlangsamt werden.

In bestimmten Konstellationen kann es sinnvoll sein, eine Besetzung aufzuschieben, bis Mandat und Rahmenbedingungen klar definiert sind. Ohne strukturelle Bereitschaft zur Veränderung wird selbst die qualifizierteste Führungskraft zum Symbol unerfüllbarer Erwartungen. Das Risiko eines frühen Scheiterns steigt entsprechend.

Das Team als unterschätzter Erfolgsfaktor

Die Zusammensetzung und Dynamik des bestehenden Teams werden im Auswahlprozess häufig nur am Rande betrachtet. Dabei beeinflussen Kooperationskultur, Konfliktverhalten und Umgang mit Druck maßgeblich die Wirksamkeit einer neuen Führungskraft.

Die Annahme, ein erfahrener Manager werde sich automatisch durchsetzen und Akzeptanz finden, greift zu kurz. In der Praxis entscheiden oft gewachsene Strukturen und informelle Allianzen über Handlungsspielräume. Diagnostische Instrumente können helfen, potenzielle Spannungsfelder frühzeitig zu erkennen. Werden solche Aspekte ignoriert, entstehen Reibungsverluste, die Zeit, Kapital und interne Glaubwürdigkeit kosten.

Die ersten Monate als strategische Phase

Über den langfristigen Erfolg entscheidet nicht allein die Auswahl, sondern vor allem die Integration. Die ersten 100 Tage gelten als sensible Phase, in der Erwartungen geklärt, Rollen definiert und Vertrauen aufgebaut werden. Ein strukturiertes Onboarding ist daher kein administrativer Formalismus, sondern Teil der strategischen Investition.

Dazu gehört die klare Festlegung des Mandats ebenso wie die Vorbereitung der Organisation auf veränderte Entscheidungsprozesse. Die Verantwortung einer professionellen Personalberatung endet nicht mit der Vertragsunterzeichnung. Eine begleitete Einführungsphase erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Potenzial tatsächlich wirksam wird.

Strategische Relevanz für Unternehmen in Deutschland

Für deutsche Unternehmen, die sich in einem Umfeld aus Fachkräftemangel, regulatorischem Druck und geopolitischer Unsicherheit bewegen, sind Fehlbesetzungen auf Führungsebene besonders kostspielig. Jede strategische Entscheidung auf Managementniveau wirkt sich unmittelbar auf Wettbewerbsfähigkeit und Kapitalbindung aus.

Eine sorgfältige Analyse von Kontext, Mandat und Teamstruktur ist daher kein Luxus, sondern ökonomische Notwendigkeit. Wer Führung allein über Lebenslauf und Reputation definiert, riskiert Fehlanreize und operative Blockaden. Gerade in Transformationsphasen zeigt sich, dass nachhaltiger Erfolg nicht durch einzelne Persönlichkeiten entsteht, sondern durch das Zusammenspiel aus klarer Struktur, realistischen Erwartungen und professioneller Begleitung. Für deutsche Unternehmen liegt darin ein entscheidender Hebel zur Sicherung langfristiger Stabilität.