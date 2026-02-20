Wirtschaft

Konjunktureller Frühling: Unternehmensstimmung in der Eurozone überrascht positiv

Die Wirtschaft in der Eurozone startet mit unerwartetem Rückenwind in das Frühjahr, da sich die Stimmung in den Unternehmen im Februar deutlich aufgehellt hat. Der maßgebliche Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg stärker als von Experten prognostiziert und festigt damit den Wachstumskurs der europäischen Wirtschaft.