Wirtschaft

Breite Allianz für faire Bezahlung: Mehrheit fordert Tarifpflicht bei Staatsaufträgen

In der Debatte um die Verwendung öffentlicher Gelder zeichnet sich ein deutlicher Stimmungsumschwung ab: Eine große Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland spricht sich dafür aus, staatliche Aufträge künftig nur noch an Firmen zu vergeben, die ihre Mitarbeiter fair entlohnen. Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des DGB belegt, dass dieser Wunsch parteiübergreifend verankert ist und sogar unter CDU-Mitgliedern eine deutliche Mehrheit findet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.02.2026 14:17
Lesezeit: 1 min
Breite Allianz für faire Bezahlung: Mehrheit fordert Tarifpflicht bei Staatsaufträgen
Ein Mitarbeiter eines Kiosks kassiert einen Kunden an der Kasse ab. Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Dezember und das Gesamtjahr 2025 bekannt (Foto: dpa). Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Was genau besagt der aktuelle Gesetzentwurf zur Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen?
  • Wie hoch ist die aktuelle Tarifbindung in Deutschland im Vergleich zu den EU-Vorgaben?
  • Ab welcher Auftragssumme sollen die neuen Tarifregeln laut Arbeitsministerium greifen?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

EZB verhängt Millionenstrafe gegen US-Großbank J.P. Morgan
DWN
Finanzen
Finanzen EZB verhängt Millionenstrafe gegen US-Großbank J.P. Morgan
20.02.2026

Die EZB nimmt das amerikanische Geldhaus ins Visier, weil es den Aufsehern über Jahre falsche Zahlen gemeldet habe. Damit hat J.P. Morgan...

KEF-Bericht: Kommt eine neue Empfehlung zum Rundfunkbeitrag?
DWN
Politik
Politik KEF-Bericht: Kommt eine neue Empfehlung zum Rundfunkbeitrag?
20.02.2026

Eine Expertenkommission legt einen neuen Bericht zum Rundfunkbeitrag vor. Diesmal könnte auch eine aktualisierte Empfehlung zur...

Breite Allianz für faire Bezahlung: Mehrheit fordert Tarifpflicht bei Staatsaufträgen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Breite Allianz für faire Bezahlung: Mehrheit fordert Tarifpflicht bei Staatsaufträgen
20.02.2026

In der Debatte um die Verwendung öffentlicher Gelder zeichnet sich ein deutlicher Stimmungsumschwung ab: Eine große Mehrheit der...

Konjunktureller Frühling: Unternehmensstimmung in der Eurozone überrascht positiv
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Konjunktureller Frühling: Unternehmensstimmung in der Eurozone überrascht positiv
20.02.2026

Die Wirtschaft in der Eurozone startet mit unerwartetem Rückenwind in das Frühjahr, da sich die Stimmung in den Unternehmen im Februar...

Pakt für den Sozialstaat: Grüne signalisieren Union und SPD Reformbereitschaft
DWN
Politik
Politik Pakt für den Sozialstaat: Grüne signalisieren Union und SPD Reformbereitschaft
20.02.2026

Die Fraktionsspitze der Grünen zeigt sich offen für einen parteiübergreifenden Schulterschluss, um den deutschen Sozialstaat grundlegend...

Ressourcenimperialismus im 21. Jahrhundert: USA gegen Europa
DWN
Politik
Politik Ressourcenimperialismus im 21. Jahrhundert: USA gegen Europa
20.02.2026

Der Wettlauf um seltene Erden, Öl und digitale Vorherrschaft bestimmt längst globale Machtspiele. Wer strategische Ressourcen...

Standortgarantie: Schneider fordert Entlastung der Chemieindustrie durch CO2-Zertifikate
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Standortgarantie: Schneider fordert Entlastung der Chemieindustrie durch CO2-Zertifikate
20.02.2026

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) setzt sich in Brüssel für eine Atempause der heimischen Chemiebranche ein, um deren internationale...

IfW-Präsident Schularick: Scharfe Kritik an Rentensystem & Arbeitsmarkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft IfW-Präsident Schularick: Scharfe Kritik an Rentensystem & Arbeitsmarkt
20.02.2026

Seit Sommer 2023 steht Moritz Schularick an der Spitze des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und hat sich seither als einer der...