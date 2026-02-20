Wirtschaft

Breite Allianz für faire Bezahlung: Mehrheit fordert Tarifpflicht bei Staatsaufträgen

In der Debatte um die Verwendung öffentlicher Gelder zeichnet sich ein deutlicher Stimmungsumschwung ab: Eine große Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland spricht sich dafür aus, staatliche Aufträge künftig nur noch an Firmen zu vergeben, die ihre Mitarbeiter fair entlohnen. Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des DGB belegt, dass dieser Wunsch parteiübergreifend verankert ist und sogar unter CDU-Mitgliedern eine deutliche Mehrheit findet.