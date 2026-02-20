Wirtschaft

Standortgarantie: Schneider fordert Entlastung der Chemieindustrie durch CO2-Zertifikate

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) setzt sich in Brüssel für eine Atempause der heimischen Chemiebranche ein, um deren internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Angesichts des massiven Drucks auf dem Weltmarkt drängt der Minister darauf, den Unternehmen mehr kostenlose Emissionsrechte zuzugestehen als ursprünglich im EU-Plan vorgesehen.