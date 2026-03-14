Immobilien

Verschärfung der Mietpreisbremse: Warum der neue Gesetzentwurf die Wohnungsnot verschlimmert

Kritiker und Experten warnen, dass der neue Gesetzesentwurf zur Verschärfung und Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 die Wohnungsnot eher verschlimmern als lösen könnte. Während die Regelung Mieter kurzfristig vor massiven Steigerungen schützen soll, werden strukturelle Probleme des Marktes dadurch oft verschärft.