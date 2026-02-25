Politik

Banaszak zu Heizungsgesetz: Nur bei Gaswerken knallen Sektkorken

Das Heizungsgesetz soll reformiert werden. Dabei gehe es nicht um Mieter, Hausbesitzer oder das Handwerk, kritisiert der Grünen-Chef. Er sieht eine "Obsession" bei Jens Spahn und Katherina Reiche.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.02.2026 08:44
Lesezeit: 1 min
Immobilienbesitzer sollen nach dem Willen der schwarz-roten Koalition weiter Öl- und Gasheizungen in ihre Wohnhäuser einbauen dürfen. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Warum Grünen-Chef Banaszak die Heizungsgesetz-Reform als Täuschung bezeichnet.
  • Weshalb laut Banaszak nur die Gaswirtschaft von der geplanten Reform profitiert.
  • Welche Konsequenzen der Grünen-Vorsitzende für Verbraucher erwartet.

