Wirtschaft

Straße von Hormus im Krisenmodus: Globale Lieferketten geraten unter Druck

Die faktische Blockade der Straße von Hormus bringt zentrale Handelsströme ins Stocken und treibt Energie- sowie Transportkosten weltweit nach oben. Welche Folgen hat die Eskalation in der Straße von Hormus für Märkte, Lieferketten und die wirtschaftliche Stabilität?