Wirtschaft

Straße von Hormus im Krisenmodus: Globale Lieferketten geraten unter Druck

Die faktische Blockade der Straße von Hormus bringt zentrale Handelsströme ins Stocken und treibt Energie- sowie Transportkosten weltweit nach oben. Welche Folgen hat die Eskalation in der Straße von Hormus für Märkte, Lieferketten und die wirtschaftliche Stabilität?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.03.2026 17:42
Lesezeit: 3 min
Straße von Hormus im Krisenmodus: Globale Lieferketten geraten unter Druck
Die faktische Blockade der Straße von Hormus zeigt, wie stark Energiepreise, Schifffahrt und globale Lieferketten von einem einzigen Engpass abhängen (Foto: dpa) Foto: Morteza Akhoundi

Im Folgenden:

  • Warum die faktische Blockade der Straße von Hormus Frachtraten auf historische Höchststände treibt.
  • Wie steigende Energiepreise über Düngemittel bis in die deutsche Landwirtschaft wirken.
  • Welche Branchen in Deutschland durch die Eskalation am Persischen Golf besonders unter Druck geraten.

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