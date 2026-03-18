Wirtschaft

Fed und EZB unter Druck: Iran-Krieg verschärft den Zinskonflikt

Vor den geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank richten sich die Erwartungen der Märkte klar auf neue Prognosen statt auf Zinsschritte. Welche geldpolitischen Impulse setzen EZB und Fed angesichts der Unsicherheit durch den Iran-Krieg?