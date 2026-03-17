Wirtschaft

Lichtblick am Ende des Tunnels: Autoindustrie nimmt 2026 wieder Fahrt auf

Die Schockwellen der ersten Gewinnwarnungen verrauchen langsam. Dank eines starken Schlussspurts der Audi-Gruppe zeigt das Barometer für die deutsche Schlüsselindustrie pünktlich zum Jahreswechsel wieder auf Wachstum. Trotz buchhalterischer Kniffe bei den Ingolstädtern macht die allgemeine Prognose für 2026 der Branche wieder Mut.