Politik

CO2-Ziel 2030 wackelt: Wie es um den Klimaschutz in Deutschland steht

Die Klimabilanz zeigt: Deutschland hat noch viel zu tun. Die größten Sorgenkinder bleiben der Verkehrs- und der Gebäudesektor. Umweltminister Carsten Schneider stellt dazu Ende März das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vor.