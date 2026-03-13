Wirtschaft

FlixTrain rüstet auf: Milliardeninvestition verschärft Wettbewerb mit der DB im Fernverkehr

FlixTrain investiert Milliarden in neue Fernzüge und baut sein Angebot im deutschen Fernverkehr deutlich aus. Kann der private Anbieter damit der Deutschen Bahn im wichtigsten europäischen Bahnmarkt spürbar Konkurrenz machen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.03.2026 19:00
Aktualisiert: 16.03.2026 06:05
Lesezeit: 3 min
FlixTrain rüstet auf: Milliardeninvestition verschärft Wettbewerb mit der DB im Fernverkehr
FlixTrain bestellt neue Hochgeschwindigkeitszüge beim spanischen Hersteller Talgo und will damit sein Angebot im deutschen Fernverkehr deutlich ausbauen (Foto: iStock.com, Cineberg) Foto: Cineberg

Im Folgenden:

  • Warum FlixTrain 2,4 Milliarden Euro in neue Fernzüge des Herstellers Talgo investiert.
  • Wie der private Bahnbetreiber die Deutsche Bahn auf ihrem 95-Prozent-Markt herausfordern will.
  • Welche Strecken und Takte FlixTrain in den kommenden Jahren deutlich ausbauen plant.

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