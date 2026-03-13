Wirtschaft

FlixTrain rüstet auf: Milliardeninvestition verschärft Wettbewerb mit der DB im Fernverkehr

FlixTrain investiert Milliarden in neue Fernzüge und baut sein Angebot im deutschen Fernverkehr deutlich aus. Kann der private Anbieter damit der Deutschen Bahn im wichtigsten europäischen Bahnmarkt spürbar Konkurrenz machen?