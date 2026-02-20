Wirtschaft

IfW-Präsident Schularick: Scharfe Kritik an Rentensystem & Arbeitsmarkt

Seit Sommer 2023 steht Moritz Schularick an der Spitze des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und hat sich seither als einer der profiliertesten Mahner der deutschen Wirtschaftspolitik etabliert. Während seine Forschungsschwerpunkte eigentlich auf Finanzstabilität und Vermögensfragen liegen, nimmt der Berliner Ökonom im aktuellen dpa-Gespräch kein Blatt vor den Mund: Er zeichnet das Bild einer blockierten Republik, deren Rentensystem er als „morbid“ bezeichnet und in der ein starrer Arbeitsmarkt sowie fragwürdige Privilegien für Gutverdiener dringend benötigte Innovationen ausbremsen.