Wirtschaft

Wie viel Markterfolg hat sich China mit staatlichen Subventionen erkauft?

Chinesische Unternehmen erhalten bis zu achtmal mehr Subventionen als ihre Konkurrenten, stellt die OECD in einem Bericht über Industriesubventionen fest, in dem sie auch die Automobilindustrie unter die Lupe genommen hat
Autor
avtor
Albina Kenda
08.06.2026 16:53
Aktualisiert: 08.06.2026 17:13
Lesezeit: 8 min
Wie viel Markterfolg hat sich China mit staatlichen Subventionen erkauft?
Chinas massive Subventionen verzerren den Weltmarkt. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie chinesische Subventionen fast 60 Prozent des globalen Marktanteilsgewinns erklären.
  • Weshalb chinesische Autohersteller bis zu viermal mehr staatliche Hilfen erhalten als OECD-Konkurrenten.
  • Was die OECD-Daten über das Ausmaß nicht gemeldeter Industriesubventionen weltweit belegen.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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