Politik

Ukraine-Krieg zeigt neue Gefahr aus Russland

Putin wirkt geschwächt, doch genau das könnte Europa gefährlich werden. In Russland wächst der Druck auf den Kreml, ukrainische Drohnen erreichen Moskau, und selbst Teile der Elite sprechen von einer Katastrophe. Doch ein bedrängter Diktator kann unkalkulierbar reagieren. Für Deutschland und die Nato wird der Ukraine-Krieg damit zur Frage, ob Abschreckung noch glaubwürdig genug ist.
Autor
avtor
Kasper Kildegaard
08.06.2026 13:20
Lesezeit: 4 min
Ukraine-Krieg zeigt neue Gefahr aus Russland
Wladimir Putin steht im Ukraine-Krieg unter wachsendem Druck und könnte gerade deshalb für Europa noch gefährlicher werden. (Foto: dpa/Pool Sputnik Kremlin | Ramil Sitdikov) Foto: Ramil Sitdikov

Im Folgenden:

  • Warum Putins Schwäche Europa gefährlicher werden lässt.
  • Wie der Ukraine-Krieg Moskaus Machtapparat unter Druck setzt.
  • Welche Signale aus Russlands Elite jetzt aufhorchen lassen.

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Kasper Kildegaard
Kaspar Kildegaard ist Journalist bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.
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