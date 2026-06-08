Politik

Ukraine-Krieg zeigt neue Gefahr aus Russland

Putin wirkt geschwächt, doch genau das könnte Europa gefährlich werden. In Russland wächst der Druck auf den Kreml, ukrainische Drohnen erreichen Moskau, und selbst Teile der Elite sprechen von einer Katastrophe. Doch ein bedrängter Diktator kann unkalkulierbar reagieren. Für Deutschland und die Nato wird der Ukraine-Krieg damit zur Frage, ob Abschreckung noch glaubwürdig genug ist.