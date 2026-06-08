Panorama

Teure Störungen am Himmel: Drohnen belasten den Luftverkehr

Immer häufiger zwingen Drohnensichtungen deutsche Flughäfen zu Einschränkungen oder sogar Betriebspausen. Die wirtschaftlichen Schäden gehen inzwischen in die Millionen. Während die Technik immer verbreiteter wird, wächst zugleich die Sorge vor den Menschen hinter den Fluggeräten.