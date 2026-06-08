Panorama

Teure Störungen am Himmel: Drohnen belasten den Luftverkehr

Immer häufiger zwingen Drohnensichtungen deutsche Flughäfen zu Einschränkungen oder sogar Betriebspausen. Die wirtschaftlichen Schäden gehen inzwischen in die Millionen. Während die Technik immer verbreiteter wird, wächst zugleich die Sorge vor den Menschen hinter den Fluggeräten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.06.2026 19:27
Lesezeit: 2 min
Teure Störungen am Himmel: Drohnen belasten den Luftverkehr
Drohnen sorgen für Verzögerungen, Umleitungen und Ausfälle an deutschen Flughäfen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum kosten Drohnensichtungen den Luftverkehr Millionen?
  • Wie viele Flughäfen waren von Sperrungen betroffen?
  • Wer steckt hinter den unerlaubten Drohnenflügen?

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