Wirtschaft

EU-Handelspolitik: Kann Europa ohne die USA bestehen

Trump schottet die USA ab und erschüttert den Welthandel. Doch Ursula von der Leyen nutzt die Krise und schmiedet weltweit neue Allianzen. Kann diese Strategie Europas Abhängigkeit von den USA wirklich verringern oder entsteht nur eine trügerische Sicherheit?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.03.2026 16:00
Aktualisiert: 27.03.2026 05:43
Lesezeit: 3 min
EU-Handelspolitik: Kann Europa ohne die USA bestehen
Ursula von der Leyen treibt mit neuen Handelsabkommen die strategische Neuausrichtung der EU-Handelspolitik voran. (Foto: dpa/AAP | Lukas Coch) Foto: Lukas Coch

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Handelspolitik plötzlich neue globale Allianzen schmiedet.
  • Wie Ursula von der Leyen Trumps Handelskrieg strategisch nutzt.
  • Welche neuen Freihandelsabkommen Europas Position stärken sollen.

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