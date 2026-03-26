Wirtschaft

EU-Handelspolitik: Kann Europa ohne die USA bestehen

Trump schottet die USA ab und erschüttert den Welthandel. Doch Ursula von der Leyen nutzt die Krise und schmiedet weltweit neue Allianzen. Kann diese Strategie Europas Abhängigkeit von den USA wirklich verringern oder entsteht nur eine trügerische Sicherheit?