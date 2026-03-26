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Insolvenzen, Leerstand, Onlinehandel: Tausende Geschäfte verschwinden aus deutschen Innenstädten

Seit der Corona-Lockdowns verschärft sich die Krise des deutschen Einzelhandels weiter. Die Anzahl der Geschäfte soll 2026 sogar auf ein historisches Niveau schrumpfen. Die Folge: Innenstädte werden veröden, Einkaufsmeilen verschwinden, Leerstände zunehmen. Der HDE schlägt Alarm und warnt vor kritischen Kipppunkten.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
26.03.2026 15:11
Lesezeit: 3 min
Insolvenzen, Leerstand, Onlinehandel: Tausende Geschäfte verschwinden aus deutschen Innenstädten
Innenstädte verlieren ihr Herz: Tausende Geschäfte vor dem Aus. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum der deutsche Einzelhandel 2026 einen historischen Tiefstand erreicht. 
  • Welche konkreten Maßnahmen der HDE von Politik und Vermietern fordert.
  • Welche weitreichenden Konsequenzen das Ladensterben für Innenstädte hat. 

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