Unternehmen

Insolvenzen, Leerstand, Onlinehandel: Tausende Geschäfte verschwinden aus deutschen Innenstädten

Seit der Corona-Lockdowns verschärft sich die Krise des deutschen Einzelhandels weiter. Die Anzahl der Geschäfte soll 2026 sogar auf ein historisches Niveau schrumpfen. Die Folge: Innenstädte werden veröden, Einkaufsmeilen verschwinden, Leerstände zunehmen. Der HDE schlägt Alarm und warnt vor kritischen Kipppunkten.