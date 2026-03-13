Politik

Mission am Polarkreis: Warum der Kanzler den hohen Norden besucht

Von Raketenstarts bis zur Energiesicherheit: Bundeskanzler Friedrich Merz reist heute ins norwegische Andenes, um die deutsch-norwegische Kooperation in strategischen Schlüsselbereichen zu festigen. Im Zentrum des Besuchs jenseits des Polarkreises stehen die Premiere einer deutschen Weltraumrakete, gemeinsame Militärmanöver in der Arktis sowie die langfristige Sicherung der Öl- und Gasversorgung.