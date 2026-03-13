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Lufthansa-Streik legt Drehkreuze lahm: Hunderte Flüge am zweiten Tag gestrichen

Der Tarifstreit im Cockpit eskaliert weiter: Auch am zweiten Streiktag hinterlässt der Arbeitskampf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) eine Spur der Verwüstung in den Flugplänen der Lufthansa. Über 600 Flugausfälle und tausende festsitzende Passagiere sind die Bilanz eines festgefahrenen Konflikts um die Betriebsrenten. Während die Gewerkschaft eine unerwartet hohe Streikbeteiligung feiert, hoffen die Kunden am Frankfurter Drehkreuz vergeblich auf ein Einlenken – eine Normalisierung ist frühestens für das Wochenende in Sicht.