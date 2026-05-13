Wirtschaft

Sondersteuer für Energiegewinne: Wie die EU-Pläne Europas Energiesektor belasten

Eine neue Sondersteuer für den Energiesektor könnte die Debatte über hohe Energiepreise in der EU erneut verschärfen. Welche Folgen hätte ein solcher Eingriff für Investitionen, Versorgungssicherheit und die Stabilität der europäischen Energiemärkte?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.05.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
Sondersteuer für Energiegewinne: Wie die EU-Pläne Europas Energiesektor belasten
Die geplante Sondersteuer im Energiesektor könnte Reservekapazitäten verteuern, Investitionen bremsen und damit die Versorgungssicherheit in der EU zusätzlich belasten (Foto: dpa) Foto: Christoph Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum eine neue EU-Sondersteuer auf Energiegewinne Investitionen in Versorgungssicherheit gefährdet.
  • Wie fünf EU-Länder das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen rechtlich zu umgehen versuchen.
  • Weshalb die EU-Kommission den Vorstoß für eine Übergewinnsteuer bislang nicht aufgegriffen hat.

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