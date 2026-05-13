Wirtschaft

Sondersteuer für Energiegewinne: Wie die EU-Pläne Europas Energiesektor belasten

Eine neue Sondersteuer für den Energiesektor könnte die Debatte über hohe Energiepreise in der EU erneut verschärfen. Welche Folgen hätte ein solcher Eingriff für Investitionen, Versorgungssicherheit und die Stabilität der europäischen Energiemärkte?