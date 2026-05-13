Deutlicher Preissprung im Großhandel

Die Wall Street schloss am Mittwoch uneinheitlich, da die Anleger den durch die US-Großhandelspreise für April ausgelösten Inflationsdruck abwogen.

Die Großhandelspreise verzeichneten im April den stärksten jährlichen Anstieg seit über drei Jahren, was aufgrund steigender Produktionskosten auf eine verschärfte Inflation hindeutet.

Der Erzeugerpreisindex stieg in diesem Monat saisonbereinigt um 1,4 Prozent und markierte damit den größten monatlichen Zuwachs seit März 2022.

Geldpolitik unter Druck und neue Tech-Perspektiven

Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell, erklärte gegenüber der Business Post mit Blick auf die US-Notenbank Fed: „Kevin Warsh wird feststellen, dass sein neuer Posten ein unbequemer ist. Wenn seine erste Amtshandlung eine Zinssenkung ist, während alle Daten auf ein Beibehalten oder eine Anhebung hindeuten, wird er jegliche Glaubwürdigkeit verlieren.“ Sollte er jedoch Trumps Zeitplan nicht einhalten, „wird er genau wie sein Vorgänger zum gefundenen Fressen für nächtliche Social-Media-Posts.“

Hewson fügte hinzu, sie sei überzeugt, dass „KI das Potenzial hat, Anleger zu faszinieren, und mögliche Börsengänge von Unternehmen wie SpaceX den Tech-Sektor im weiteren Verlauf dieses Jahres im Mittelpunkt des Interesses halten werden.“

Tech-Werte treiben den Markt trotz Gegenwind

Unterdessen stieg der Preis für Brent-Rohöl heute auf bis zu 108 $ pro Barrel, fiel jedoch im weiteren Tagesverlauf auf etwa 103 $ pro Barrel zurück.

Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,14 Prozent auf 49.693,20 Punkte.

Amazon und Nvidia gehörten zu den Gewinnern im Index und sicherten sich bis zum Handelsschluss ein Plus von 1,62 Prozent bzw. 2,29 Prozent.

Belastet wurde der Index von Salesforce, deren Aktien um 3,19 Prozent nachgaben.

Der S&P 500 stieg am Mittwoch auf ein neues Intraday-Allzeithoch, da die Begeisterung für Technologiewerte die Aufmerksamkeit von einem heiß ausgefallenen Inflationsbericht ablenkte.

Der Blue-Chip-Index legte bis zum Handelsende um 0,70 Prozent auf 7.444,25 Punkte zu, und auch die technologielastige Nasdaq schloss höher mit einem Plus von 1,32 Prozent auf 26.433,40 Punkte.