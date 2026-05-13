Politik

Wechsel in Stuttgart besiegelt: Cem Özdemir übernimmt das Amt des Ministerpräsidenten

In Baden-Württemberg bricht eine neue politische Ära an: Cem Özdemir wurde vom Landtag zum Nachfolger von Winfried Kretschmann gewählt. Er führt die grün-schwarze Koalition im Südwesten weiter und krönt mit diesem Wahlsieg seine bisherige politische Laufbahn.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.05.2026 14:19
Lesezeit: 1 min
Wechsel in Stuttgart besiegelt: Cem Özdemir übernimmt das Amt des Ministerpräsidenten
Thomas Strobl (CDU,l), Landtagspräsident von Baden-Württemberg, und Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), neu gewählter Ministerpräsident von Baden-Württemberg, halten ein Trikot nach der Wahl (Foto: dpa). Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum Cem Özdemir als Ministerpräsident Baden-Württembergs Geschichte schreibt.
  • Wie die AfD die Wahl in Stuttgart taktisch zu stören versuchte.
  • Welche konkreten Vorhaben der neue grün-schwarze Koalitionsvertrag vorsieht.

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