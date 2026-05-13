Politik

Wechsel in Stuttgart besiegelt: Cem Özdemir übernimmt das Amt des Ministerpräsidenten

In Baden-Württemberg bricht eine neue politische Ära an: Cem Özdemir wurde vom Landtag zum Nachfolger von Winfried Kretschmann gewählt. Er führt die grün-schwarze Koalition im Südwesten weiter und krönt mit diesem Wahlsieg seine bisherige politische Laufbahn.