Wirtschaft

Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf 3,2 Prozent

Der Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges treibt die Verbraucherpreise im Euroraum weiter nach oben. Damit wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), bei ihrem Zinsentscheid in der kommenden Woche zu reagieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.06.2026 15:39
Aktualisiert: 02.06.2026 15:39
Lesezeit: 1 min
Iran-Krieg treibt Inflation im Euroraum auf 3,2 Prozent
Der Iran-Krieg treibt die Inflation im Euroraum auf 3,2 Prozent. Nun wächst der Druck auf die EZB, die Zinsen anzuheben. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie stark die Energiepreise die Verbraucher belasten.
  • Warum Experten weitere Zinserhöhungen erwarten.
  • Wie Unternehmen steigende Energiekosten weiterreichen.

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