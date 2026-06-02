Unicredit schnappt sich offenbar mehr als 30 Prozent von Commerzbank

Kreise: Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozent

Die Unicredit hat mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank laut Insidern die wichtige Marke von 30 Prozent überschritten. Commerzbank-Aktionäre hätten den Italienern inzwischen so viele Anteile angedient, dass die direkte Beteiligung der Unicredit von zuletzt knapp 26,8 Prozent auf mehr als 30 Prozent steigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte nach den Neuigkeiten am Morgen um rund 1,5 Prozent zu und notierte bei 37,52 Euro.

Übernahmeangebot: Unicredit vermeidet Pflichtofferte