Politik

Nukleare Abschreckung wird zur Machtprobe für Europa

Norwegen rückt an Frankreichs Atomschirm heran, und plötzlich wirkt Europas Sicherheitsarchitektur weniger stabil als lange behauptet. Die Debatte über nukleare Abschreckung zeigt, wie sehr sich die NATO-Partner auf eine Welt vorbereiten, in der amerikanische Garantien politisch unsicherer werden. Für Deutschland stellt sich damit eine heikle Frage: Wer schützt Europa, wenn Washington nicht mehr selbstverständlich führt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.06.2026 12:54
Lesezeit: 2 min
Nukleare Abschreckung wird zur Machtprobe für Europa
Der französische Präsident Emmanuel Macron empfing den Premierminister des Königreichs Norwegen, Jonas Gahr Støre, in Paris, um die Stärkung der Verteidigungszusammenarbeit zu erörtern. (Foto: dpa/Pool EPA/AP | Christophe Petit Tesson) Foto: Christophe Petit Tesson

Nukleare Abschreckung: Norwegen verändert seine Sicherheitspolitik

Norwegen verhandelt mit Frankreich über eine Beteiligung an dessen nuklearer Abschreckung. Die Entscheidung wurde nach einem Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre öffentlich und steht für eine spürbare Verschiebung in der bisherigen norwegischen Sicherheitspolitik. Zugleich zeigt sie, wie stark die Sorge in Europa wächst, die eigene Sicherheit künftig stärker selbst gewährleisten zu müssen. Das berichten unsere Kollegen von Äripäev.

Norwegen hat sich lange auf die NATO und die nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten gestützt. Nun bewegt sich das Land in Richtung einer engeren europäischen Verteidigungskooperation. Støre betonte, Norwegens wichtigste Abschreckung bleibe weiterhin bei der NATO und den USA verankert. Frankreichs nukleare Fähigkeiten bezeichnete er zugleich als wichtigen Beitrag zum Bündnis. "Frankreichs Fähigkeit ist ein wichtiger Beitrag zur Ausgestaltung der Abschreckungshaltung der NATO, die für uns von Bedeutung ist", sagte Støre.

Der norwegische Regierungschef erklärte, eine engere Zusammenarbeit werde die europäische und transatlantische Sicherheit stärken. "Gemeinsam bewegen wir uns in Richtung einer Neuverteilung der Lasten. Dieser Bedarf entstand lange vor Trump. Europa muss mehr beitragen und klüger investieren, nicht als einzelne Staaten, sondern koordiniert", sagte Støre.

Frankreichs Atomschirm: Paris will Europas strategische Autonomie stärken

Nach dem geplanten Modell soll Norwegen an Frankreichs nuklearer Abschreckung beteiligt werden. Europäische Partner würden damit enger in die Planung der strategischen nuklearen Verteidigung Frankreichs einbezogen. Für Paris ist dies Teil eines größeren sicherheitspolitischen Ansatzes, der Europas Handlungsspielraum in Verteidigungsfragen ausweiten soll.

"Diese Vereinbarung schafft zwischen unseren beiden Ländern den Grundsatz gegenseitiger Hilfe", sagte Macron. Der französische Präsident fügte hinzu, die vertiefte Zusammenarbeit unterstütze Europas Bemühungen um größere strategische Autonomie. Bereits im März hatte Frankreich angeboten, seinen nuklearen Schutzschirm auch auf andere europäische Staaten auszuweiten. Das würde bedeuten, dass ein Angriff auf ein Land unter französischer nuklearer Abschreckung eine nukleare Reaktion Frankreichs auslösen könnte.

Norwegen ist mit rund 5,6 Millionen Einwohnern ein nordischer Staat, der der NATO angehört, jedoch nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Das Land teilt in der Arktis eine Grenze mit Russland. Støre sagte der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, in Friedenszeiten würden keine Atomwaffen in Norwegen stationiert.

Nukleare Abschreckung in Europa: Bedeutung für Deutschland und die NATO

Für Deutschland ist die Entwicklung sicherheitspolitisch relevant. Als NATO-Mitglied und zentraler europäischer Wirtschaftsstandort ist Deutschland von der Frage betroffen, wie Europa seine Abschreckung, Verteidigungsfähigkeit und Lastenteilung künftig organisiert.

Die norwegische Annäherung an Frankreichs nukleare Abschreckung fügt sich in eine breitere europäische Debatte ein. Sie dreht sich um die Frage, wie stark sich Europa weiterhin auf den amerikanischen Schutz verlassen kann und welche Rolle europäische Staaten bei Verteidigungsausgaben, strategischer Planung und militärischer Koordination übernehmen müssen.

Festzuhalten ist, dass jede Verschiebung in der europäischen Sicherheitsarchitektur auch deutsche Interessen berührt. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft sind stabile Bündnisstrukturen, glaubwürdige Abschreckung und berechenbare Sicherheitsgarantien zentrale Faktoren, besonders angesichts der russischen Machtprojektion im Norden Europas und in der Arktis.

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