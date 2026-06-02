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Italo will auf die deutschen Schienen: Bahn schlägt Alarm - bei 60 Prozent Pünktlichkeit

Können die Italiener die Deutsche Bahn retten? Die Deutsche Bahn selbst zeigt sich – wenig überraschend – skeptisch. Und lobt sich selbst für ihre unglaubliche Unpünktlichkeit.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA, Maximilian Modler
02.06.2026 11:30
Lesezeit: 4 min
Italo will auf die deutschen Schienen: Bahn schlägt Alarm - bei 60 Prozent Pünktlichkeit
Ab 2028 will Italo in Deutschland Fernzüge betreiben. Die Deutsche Bahn warnt vor Folgen für den Fernverkehr in der Fläche. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Strecken Italo in Deutschland übernehmen will.
  • Wie die Italiener den Fernverkehr aufmischen könnten.
  • Wie schlecht es um die Pünktlichkeit der Bahn bestellt ist und welche Tricks sie anwendet, um die Statistik zu schönen.

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