Finanzen

US-Marktüberblick: Wall-Street-Rallye hält an, da Arbeitsmarktbericht Zeichen von Widerstandsfähigkeit zeigt

Überraschende Entwicklungen und starke Unternehmenszahlen sorgen für Bewegung – was Anleger jetzt wissen müssen.
Autor
Bonnier Investor
02.06.2026 22:17
Lesezeit: 1 min
US-Marktüberblick: Wall-Street-Rallye hält an, da Arbeitsmarktbericht Zeichen von Widerstandsfähigkeit zeigt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Anhaltende Kursgewinne trotz geopolitischer Unsicherheiten

Die Rallye der wichtigsten Indizes an der Wall Street hielt am Dienstag den fünften Tag in Folge an, wobei der Dow Jones kräftig zulegte, während der S&P 500 und die Nasdaq geringfügige Gewinne verzeichneten.

Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Anleger versuchten abzuschätzen, ob ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zustande kommen würde, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, ein vorläufiges Friedensabkommen könne „im Laufe der nächsten Woche“ erzielt werden.

Der Iran dämpfte diese Aussichten jedoch und drohte, die Gespräche wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf den Libanon auszusetzen.

Arbeitsmarkt und Unternehmensbilanzen im Fokus

Zudem zeigte ein Arbeitsmarktbericht, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im April mit 7,62 Millionen verfügbaren Positionen auf dem Markt den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht hat.

Unterdessen veröffentlichten einige börsennotierte Unternehmen, darunter Victoria’s Secret, Hewlett Packard Enterprise und Marvell Technology, ihre Geschäftsergebnisse, was zu starken Kursgewinnen bei ihren Aktien führte.

Gewinner und Verlierer des Handelstages

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,45 Prozent auf 51.307,79 Punkte, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel am Dienstag mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 27.093,90 Punkten beendete.

Der S&P 500 legte um 0,13 Prozent auf 7.609,78 Punkte zu.

Der Preis für Brent-Rohöl stieg um 0,6 Prozent auf knapp unter 96 US-Dollar pro Barrel, da die Pattsituation in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran anhielt.

Die Aktie von Marvell Technology kletterte um 32,5 Prozent, nachdem der CEO von Nvidia prognostiziert hatte, dass das Unternehmen als Nächstes eine Bewertung von einer Billion US-Dollar erreichen werde.

Victoria's Secret verzeichnete einen Kurssprung, da das Unternehmen die Analystenschätzungen übertraf und seine Prognose anhob – ein Zeichen dafür, dass der Turnaround-Plan des CEOs zunehmend an Dynamik gewinnt. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 47,4 Prozent.

Hewlett Packard Enterprise schoss um 19,4 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen eine besser als erwartete Prognose für den Jahresumsatz abgegeben hatte, getrieben von einem bemerkenswert starken Wachstum bei der KI-getriebenen Nachfrage nach seinen Servern.

Alphabet fiel um 3,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Pläne bekannt gab, 80 Milliarden US-Dollar durch Aktienemissionen einzunehmen.

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