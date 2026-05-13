Politik

Versorgungssicherheit im Fokus: Kabinett beschließt Bau neuer Gaskraftwerke

Um die Stabilität des deutschen Stromnetzes langfristig zu garantieren, hat die Bundesregierung den Weg für eine neue Generation von Kraftwerken freigemacht. Diese Anlagen sollen als verlässlicher Puffer dienen, sobald die Erneuerbaren Energien wetterbedingt nicht genügend Leistung liefern können.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.05.2026 17:00
Lesezeit: 2 min
Versorgungssicherheit im Fokus: Kabinett beschließt Bau neuer Gaskraftwerke
Das Bundeskabinett ebnet den Weg für 11 Gigawatt neue Gaskraftwerke. Was der Plan für Stromkunden, den Kohleausstieg und die Versorgungssicherheit bedeutet (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum auf deutsche Stromkunden ab 2031 eine neue Umlage für Gaskraftwerke zukommt.
  • Weshalb die Bundesregierung einen „Südbonus" für neue Kraftwerkskapazitäten plant – und wer dagegen ist.
  • Welche Anforderungen neue Gaskraftwerke erfüllen müssen, um künftig wasserstofftauglich zu sein.

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