Politik

Versorgungssicherheit im Fokus: Kabinett beschließt Bau neuer Gaskraftwerke

Um die Stabilität des deutschen Stromnetzes langfristig zu garantieren, hat die Bundesregierung den Weg für eine neue Generation von Kraftwerken freigemacht. Diese Anlagen sollen als verlässlicher Puffer dienen, sobald die Erneuerbaren Energien wetterbedingt nicht genügend Leistung liefern können.