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Hyundai Kona im Test: Futuristisch, mutig und anders

Der Hyundai Kona sieht aus, als wolle er nicht jedem gefallen. Genau das macht ihn spannend, denn hinter der mutigen Form steckt ein kräftiges, gut ausgestattetes SUV mit Allradantrieb.
Autor
Matej Štakul
25.05.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Hyundai Kona im Test: Futuristisch, mutig und anders
Der Hyundai Kona im Test. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum der Hyundai Kona trotz 33.900 Euro Einstiegspreis als Markenwechsel-Argument taugt.
  • Wie ein 180-PS-Benziner mit Allradantrieb den Kona zum Alltagsauto mit Fahrdynamik macht.
  • Welche Ausstattungsdetails den kompakten Hyundai-SUV von seinen Konkurrenten unterscheiden.

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