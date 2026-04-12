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Geely Cityray im Test: Was stimmt eigentlich nicht mit dem günstigen Chinesen?

Der Geely Cityray gehört zu den vernünftigsten Familien-SUV auf dem Markt. Für einen Preis von 27.000 Euro, der eher dem Segment kleinerer Fahrzeuge entspricht, bietet er viel Platz, einen kräftigen Motor mit Automatikgetriebe und eine umfangreiche Serienausstattung. Wir haben geprüft, wo der mögliche Haken in diesem Angebot liegt.