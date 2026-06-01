Politik

EU-Schulden werden zur Kostenfalle für Deutschland

Europa will mehr Rüstung, sichere Energie, starke Industrie und stabile Renten. Doch der IWF warnt, dass diese Rechnung kaum aufgeht, solange das Wachstum schwach bleibt und die Schulden steigen. Nun muss Brüssel entscheiden, ob es Reformen erzwingt, gemeinsame Kredite ausweitet oder den Sozialstaat neu vermisst. Für Deutschland wird daraus eine heikle Machtfrage.
Autor
avtor
Albina Kenda
01.06.2026 06:00
Lesezeit: 6 min
EU-Schulden werden zur Kostenfalle für Deutschland
Europa braucht Milliarden für Rüstung, Energie und Renten. (Foto: dpa | Monika Skolimowska) Foto: Monika Skolimowska

Im Folgenden:

  • Warum EU-Schulden Europas Sozialstaat jetzt zur Kostenfrage machen.
  • Wie der IWF Brüssel zu Reformen und Sparsamkeit drängt.
  • Welche Ausgaben für Rüstung, Energie und Renten explodieren könnten.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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