Europa im Schuldenstrudel: Warum die alten Mächte wanken und der Süden aufsteigt

Europa war lange in zwei Gruppen geteilt. Es gab die Staaten mit fiskalischer Disziplin, angeführt von Deutschland, und die ausgabefreudigen Länder im Süden. Doch heute scheinen sich diese Rollen vollständig umgekehrt zu haben. Frankreich befindet sich in der Lage Italiens. Deutschland, lange extrem konservativ, leiht sich inzwischen beachtliche Summen.