E-Autos: Kfz-Steuerbefreiung bei Elektroautos bis 2035 verlängert

Elektroautos länger von der Kfz-Steuer befreit

Elektroautos bleiben in Deutschland länger von der Kfz-Steuer ausgenommen. Der Bundesrat hat einer Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes zugestimmt. Damit soll der Umstieg auf E-Fahrzeuge attraktiver werden. Reine E-Autos, die bis Ende 2030 erstmals zugelassen werden, sind durch die Neuregelung bis zu zehn Jahre von der Steuer befreit – jedoch höchstens bis zum 31. Dezember 2035.

Steuerbefreiung kann mehrere hundert Millionen Euro kosten

Bislang galt: Werden reine E-Autos bis zum 31. Dezember 2025 zugelassen, fällt ab der Erstzulassung keine Kfz-Steuer an; diese Regel war bis Ende 2030 befristet. Ohne den Beschluss von Bundesrat und zuvor Bundestag wäre die Steuerbefreiung für neu zugelassene E-Autos zum Ende dieses Jahres ausgelaufen.