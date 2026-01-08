Rheinmetall-Aktie hebt ab: Was hinter dem Aufwärtstrend des DAX-Werts steckt und welche Rolle Venezuela spielt

Rheinmetall-Aktie aktuell deutlich im Plus: Kursrally, Chart-Signale und politischer Rückenwind

Die Rheinmetall-Aktie steht am Donnerstag besonders im Fokus der Anleger: Der DAX-Wert legte im frühen Börsenhandel zeitweise mehr als 7 Prozent zu und kratzte an der psychologisch wichtigen Marke von 1.900 Euro. Damit zählte der Düsseldorfer Rüstungskonzern zu den stärksten Titeln im Marktumfeld, die Rheinmetall-Aktie profitierte dabei von einer Mischung aus charttechnischen Signalen, geopolitischen Entwicklungen und operativen Fortschritten des Rüstungskonzerns. Der jüngste Rheinmetall-Aktienkurs zeigt eindrucksvoll, wie stark die Dynamik derzeit ist – und warum Investoren genau hinschauen.

Die Rheinmetall-Aktie nimmt das Allzeithoch bei 2.005 Euro, aufgestellt am 03. Oktober 2025, langsam wieder in den Blick. Davon ist der DAX-Wert noch annähernd 6,7 Prozent entfernt. Das 52-Wochen-Tief bei 621,20 Euro stammt vom 8. Januar 2025 – ein Rückgang auf dieses Niveau entspräche einem Abschlag von 66,99 Prozent.

Rheinmetall-Aktie: Charttechnik liefert Long-Signal, Fundamentaldaten stützen den Rheinmetall-Kurs

Auch aus charttechnischer Sicht sendet der Rheinmetall-Aktienkurs positive Signale. Am 7. Januar um 17:00 Uhr trat das Chartsignal „neues 4-Wochen-Hoch“ auf. Dieses Signal gilt als klassisches Long-Signal. In der Folge legte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent zu. Für viele kurzfristig orientierte Anleger bestätigt dies den bestehenden Aufwärtstrend des DAX-Werts.

Auch fundamental bleibt der Rüstungskonzern gut aufgestellt. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 10,89 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr 8,10 Euro ausgeschüttet wurden. Das durchschnittliche Kursziel für die Rheinmetall-Aktie liegt bei 2.152,22 Euro. Die Zahlen vom 30. September zum abgelaufenen Quartal haben die operative Stärke unterstrichen. Rheinmetall meldete einen Gewinn je Aktie von 3,34 Euro, nach 3,11 Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 13,33 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro, verglichen mit 2,45 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,41 Euro je Aktie belaufen. Die Q4-Zahlen für 2025 werden voraussichtlich am 11. März vorgelegt.

Trump will Militärausgaben erhöhen: Rückenwind für Rheinmetall und andere Rüstungswerte

Ein zentraler Treiber für den aktuellen Höhenflug der Rheinmetall-Aktie ist die internationale Politik. US-Präsident Donald Trump will das Militärbudget für das Haushaltsjahr 2027 von derzeit rund 1 Billion US-Dollar auf 1,5 Billionen Dollar erhöhen. Er sprach von einem „Traum-Militär“ und begründete dies mit „sehr sorgenvollen und gefährlichen Zeiten“.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Auch wenn es als unwahrscheinlich gilt, dass Trump die Erhöhung um fast zwei Drittel im Kongress durchsetzt, sorgt die Ankündigung weltweit für Aufmerksamkeit. Trump erklärte zudem, höhere Zolleinnahmen könnten „ganz leicht“ zur Finanzierung genutzt werden – eine Einschätzung, die Experten eher für Wunschdenken halten.

An den Börsen kommt die Aussicht auf steigende Verteidigungsausgaben dennoch gut an. Deutsche Rüstungswerte profitierten spürbar. Neben der Rheinmetall-Aktie konnten auch andere Titel aus dem Sektor zulegen. Analystin Chloe Lemarie von Jefferies hob hervor, Trump plane für 2027 eine 50-prozentige Erhöhung des für 2026 vorgesehenen US-Militärbudgets und sieht davon auch europäische Unternehmen profitieren.

Technologische Impulse: Laserwaffen und Wasserstoff

Neben der Politik überzeugt der Rüstungskonzern auch technologisch. Rheinmetall testet gemeinsam mit MBDA Deutschland seit 2019 eine neue Laserwaffe. Der sogenannte Demonstrator wurde bereits ein Jahr lang auf einer deutschen Fregatte erprobt und inzwischen an einen Bundeswehr-Standort in Meppen verlegt. Mehr als 100 Ziele wurden erfolgreich beschossen, um die Fähigkeit nachzuweisen, Ziele „präzise, schnell und kollateralschadensarm zu bekämpfen“.

Darüber hinaus entwickelt Rheinmetall eine neuartige Elektrodentechnologie für die alkalische Wasserelektrolyse. Die Pilotfertigung soll 2027 starten und eröffnet dem DAX-Wert langfristig neue Geschäftsfelder.

Rheinmetall-Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die Rheinmetall-Aktie vereint derzeit starke Kursdynamik, positive Charttechnik und politischen Rückenwind. Der Rheinmetall-Kurs wird durch solide Fundamentaldaten, hohe Erwartungen an Verteidigungsausgaben und technologische Innovationen gestützt. Für Anleger bleibt der Rheinmetall-Aktienkurs damit ein zentraler Gradmesser für die Entwicklung des gesamten Rüstungssektors – und ein spannender DAX-Wert mit hoher Aufmerksamkeit am Markt.