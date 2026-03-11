Unternehmen

Uniper-Dividende: Bund darf sich auf viele Millionen freuen

Nach staatlicher Rettung und Dividendenstopp hat Uniper seine Rückkehr an den Kapitalmarkt fest im Blick. Erstmals seit vier Jahren soll es wieder eine Dividende geben - davon profitiert vor allem der Bund, der Hauptanteilseigner ist.