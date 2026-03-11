Politik

Trumps widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: Märkte schwanken zwischen Hoffnung und Risiko

Die widersprüchlichen Signale aus Washington und Teheran sorgen an den Finanzmärkten für große Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Iran-Kriegs. Steuert der Konflikt auf eine Deeskalation zu oder droht eine weitere Eskalation, die Energiepreise und Weltwirtschaft unter Druck setzt?