Finanzen

Rheinmetall-Aktie stabil: Analystenkommentar von Bank of America bewegt Rüstungsaktien

Am Freitag geraten deutsche Rüstungsaktien in Bewegung: Ein US-Großbank-Analyst sortiert seine Favoriten neu. Welche Titel profitieren, welche verlieren – und was das für die Rheinmetall-Aktie bedeutet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.12.2025 15:41
Aktualisiert: 05.12.2025 15:41
Lesezeit: 2 min
Rheinmetall-Aktie stabil: Analystenkommentar von Bank of America bewegt Rüstungsaktien
Rheinmetall-Werk: Am Freitag bewegt sich die Rheinmetall-Aktie nach einem Analystenkommentar (Foto: dpa). Foto: Michael Matthey

Rüstungsaktien uneinheitlich: Rheinmetall-Aktie aktuell stabil, Hensoldt runter, Renk rauf

Deutsche Rüstungswerte driften am Freitag im Börsenhandel auseinander: Während die Rheinmetall-Aktie nach einem schwachen Start am Nachmittag zulegt, zeigt sich die Hensoldt-Aktie etwas schwächer. Die Renk-Aktie legt stark zu.

Im MDAX erholte sich die Aktie des Panzergetriebe-Herstellers Renk (ISIN: DE000RENK730) zeitweise um 3,7 Prozent auf 51,29 Euro, während die Aktie des Radar-Spezialisten Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005) sich nach einem kräftigen Minus im frühen Freitagshandel am Nachmittag kaum verändert bei 69,00 Euro zeigt. Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) zählte zum Auftakt in den Freitagshandel zu den schwächeren DAX-Werten, legte aber parallel zum Start an den US-Börsen bei 1.555,50 Euro annähernd ein Prozent zu. Anleger reagierten damit am Markt auf die neuen Analystenkommentare.

Analystenkommentar der Bank of America bewegt Rüstungswerte

Nach der jüngsten Kurskorrektur wegen neuer Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs ordnete BofA-Analyst Benjamin Heelan seine Präferenzen neu. Langfristig sieht er durch höhere Rüstungsausgaben der Nato-Staaten großes Potenzial. Diese dürften im kommenden Jahr die Bestellungen bei Renk spürbar antreiben. Heelan vollzog daher bei der Renk-Aktie eine Kehrtwende von "Underperform" auf "Buy", hob das Kursziel auf 61 Euro an und rät angesichts der inzwischen attraktiven Bewertung zu einem Kauf vor diesem Aufschwung. Auch die Rheinmetall-Aktie bleibt für ihn grundsätzlich interessant.

Für Hensoldt werde 2026 hingegen wohl ein Übergangsjahr, in dem der Radar-Spezialist hinter den Konkurrenten zurückbleibe. Neue Aufträge im ersten Halbjahr seien laut Heelan bereits weitgehend eingepreist. Er rechnet daher mit wenig Impulsen, stufte Hensoldt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro ab und sieht die Hensoldt-Aktie damit ohne klare Treiber. Rheinmetall bleibt er zwar gewogen, senkte jedoch sein Kursziel ebenfalls auf nun 2.215 Euro. Die Aktien des größten deutschen Rüstungskonzerns fielen zuletzt ein Prozent auf 1.525 Euro.

Den Börsen-Neuling TKMS (ISIN: DE000TKMS001) beurteilt Heelan kritisch. Er startete die Bewertung des Marineschiffbauers mit "Underperform" und einem Kursziel von 55,70 Euro. Mit Blick auf die Wachstumsaussichten seien die Aktien teuer, und wegen langer Zyklen bei U-Boot-Bestellungen sei das Geschäftsmodell riskanter. Dennoch stiegen die Papiere um 0,5 Prozent auf 67,30 Euro. Schon am Mittwoch wurde bekannt, dass TKMS noch im Dezember in den MDax aufgenommen wird.

Zugleich bekräftigte Heelan seine Kaufempfehlung für Airbus (ISIN: NL0000235190). Der Flugzeugbauer profitiere von stabilisierten Lieferketten und dürfte die Produktion steigern. Airbus hatte sein Auslieferungsziel gesenkt und muss im Dezember noch 133 Jets ausliefern, um die gekappte Prognose zu erreichen. Die Airbus-Aktien kletterten im Xetra-Handel um 0,7 Prozent auf 198,45 Euro und haben damit weiter Luft bis zum Kursziel von 269 Euro.

Außerdem stufte Heelan die MTU-Papiere (ISIN: DE000A0D9PT0) auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro hoch. Sie legten auf Xetra um 2,4 Prozent auf 356,70 Euro zu und gehörten zur DAX-Spitzengruppe. Gegenüber Safran (ISIN: FR0000073272) und Rolls-Royce (ISIN: GB00B63H8491) bestehe Aufholpotenzial bei der Bewertung, und auch MTU profitiere von entspannteren Lieferketten. Die Rheinmetall-Aktie bleibt parallel ein wichtiger Gradmesser im Sektor.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Rentenpaket im Bundestag: Folgen für Rentner und Beitragszahler
DWN
Politik
Politik Rentenpaket im Bundestag: Folgen für Rentner und Beitragszahler
05.12.2025

Der Bundestag hat das Rentenpaket mit knapper, aber eigener Mehrheit durchgesetzt und eine Koalitionskrise verhindert. Doch hinter den...

Auftragseingang in der deutschen Industrie steigt unerwartet kräftig
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Auftragseingang in der deutschen Industrie steigt unerwartet kräftig
05.12.2025

Unerwartet starke Impulse aus der deutschen Industrie: Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe ziehen an und übertreffen Prognosen...

Rheinmetall-Aktie stabil: Analystenkommentar von Bank of America bewegt Rüstungsaktien
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie stabil: Analystenkommentar von Bank of America bewegt Rüstungsaktien
05.12.2025

Am Freitag geraten deutsche Rüstungsaktien in Bewegung: Ein US-Großbank-Analyst sortiert seine Favoriten neu. Welche Titel profitieren,...

Neuer Wehrdienst: So soll das Modell ab 2026 greifen
DWN
Politik
Politik Neuer Wehrdienst: So soll das Modell ab 2026 greifen
05.12.2025

Ab 1. Januar soll der neue Wehrdienst starten: mit Pflicht-Musterung, frischer Wehrerfassung und ehrgeizigen Truppenzielen. Die Regierung...

Tesla-Aktie im Fokus: Teslas Model 3 Standard startet in Deutschland – Experten hinterfragen Musks Einfluss
DWN
Finanzen
Finanzen Tesla-Aktie im Fokus: Teslas Model 3 Standard startet in Deutschland – Experten hinterfragen Musks Einfluss
05.12.2025

Tesla bringt das Model 3 als neue Standard-Version nach Deutschland und senkt den Einstiegspreis deutlich. Weniger Komfort soll mehr...

Eurozone: Wirtschaft in der Währungsunion überrascht mit stärkerem Quartal
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Eurozone: Wirtschaft in der Währungsunion überrascht mit stärkerem Quartal
05.12.2025

Die Eurozone-Wirtschaft hat im Sommer mehr Dynamik gezeigt als gedacht. Neue Daten von Eurostat korrigieren das Wachstum nach oben, doch...

CSRD-Berichtspflicht: EU bremst, der Druck auf Unternehmen wächst – was nun zu tun ist
DWN
Unternehmen
Unternehmen CSRD-Berichtspflicht: EU bremst, der Druck auf Unternehmen wächst – was nun zu tun ist
05.12.2025

Die EU zieht die Reißleine: Statt 2025 gilt die CSRD-Berichtspflicht nun zwei Jahre später. Doch während Brüssel bremst, wächst in den...

Radikaler Bruch in der EU-Energiepolitik: Europa kappt endgültig die russischen Gasadern
DWN
Politik
Politik Radikaler Bruch in der EU-Energiepolitik: Europa kappt endgültig die russischen Gasadern
05.12.2025

Die EU hat eine historische Entscheidung getroffen. Spätestens 2027 soll russisches Gas vollständig aus Europa verschwinden. Der...