Lego Smart-Brick: Technologischer Meilenstein verändert den Spielwarenmarkt

Der Lego Smart-Brick soll das klassische Spielsystem erweitern und den Wettbewerb im Spielwarenmarkt verschärfen (Foto: iStock.com, KuznetsovDmitry)

Der Lego Smart-Brick soll das klassische Spielsystem erweitern und den Wettbewerb im Spielwarenmarkt verschärfen (Foto: iStock.com, KuznetsovDmitry) Foto: KuznetsovDmitry

Lego Smart-Brick soll größte Innovation seit Jahrzehnten bringen

Auf der Technologiemesse CES in Las Vegas hat Lego eine neue Produktplattform vorgestellt, die der Konzern selbst als wegweisend einstuft. Die Präsentation fällt in eine Phase außergewöhnlich hoher Nachfrage, in der Lego-Produkte weltweit in Rekordtempo verkauft werden.

Mit der neuen Initiative geht der Spielwarenhersteller strategisch in die Offensive und spricht von einer der bedeutendsten technologischen Neuerungen der vergangenen 50 Jahre. Ziel ist es, das klassische Spielprinzip durch digitale Funktionen zu erweitern, ohne den Charakter des Baukastensystems zu verändern.

Lego Smart-Brick als Herzstück der neuen Plattform

Im Zentrum der neuen Plattform steht der neu entwickelte Lego Smart-Brick. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilt, ist der Baustein mit einem speziell entwickelten Mikrochip ausgestattet, der eine Interaktion mit anderen Steinen ermöglicht.

Abhängig davon, welche Bausteine sich in seiner Umgebung befinden, kann der Lego Smart-Brick Farben wechseln oder Geräusche erzeugen. Der Baustein ist Teil der Plattform Lego Smart Play, die insgesamt 20 neu patentierte Technologien umfasst und das bestehende Lego-System gezielt erweitern soll.

Technologischer Sprung im Lego-System

Lego bezeichnet Smart Play als eine der wichtigsten Weiterentwicklungen des eigenen Systems seit der Einführung der Minifigur im Jahr 1978. Die Vorstellung auf der CES unterstreicht den Anspruch des Konzerns, auch technologisch eine führende Rolle im Spielwarenmarkt einzunehmen.

Der Zeitpunkt der Markteinführung ist günstig. Im ersten Halbjahr 2025 steigerte Lego seinen Umsatz um 12 Prozent auf 34,6 Milliarden dänische Kronen, umgerechnet rund 4,6 Milliarden Euro, und baute damit seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz weiter aus.

Deutliches Wachstum gegenüber Mattel und Hasbro

Damit hat Lego die US-Wettbewerber Mattel und Hasbro klar hinter sich gelassen. Während die beiden Konzerne früher größer waren als der dänische Hersteller, ist Lego inzwischen doppelt so groß wie beide Unternehmen zusammen.

Getragen wird das Wachstum vorwiegend von Produktlinien wie Lego City, Lego Botanicals und Lego Icons. Künftig soll jedoch insbesondere Lego Smart-Brick innerhalb der neuen Plattform zum zentralen Wachstumstreiber werden. Weiterlesen KI-Recruiting: Chancen und Risiken bei der digitalen Personalauswahl

Wenn der Agent einkauft: Wie KI den Onlinehandel 2026 zerbombt

US-Börsen: Künstliche Intelligenz hält Wall Street auf Rekordkurs

Markteinführung und neue Spielfunktionen

Die neue Produktplattform ist vollständig mit bestehenden Lego-Steinen kompatibel. Auf der CES wurde demonstriert, wie der Lego Smart-Brick etwa Motorengeräusche erzeugt, wenn er mit einem Fahrzeugmodell kombiniert wird.

Ergänzend bringt Lego neue Minifiguren auf den Markt, die mit dem Baustein interagieren können. Das Unternehmen betont dabei ausdrücklich, dass die neue Technologie ohne Bildschirme auskommt und das physische Spielerlebnis im Mittelpunkt bleibt.

Internationaler Rollout mit offenem Zeitplan

Die ersten Sets der neuen Produktserie sollen im März in den USA, Großbritannien und vier weiteren Ländern erscheinen. Wann der Verkaufsstart in weiteren europäischen Märkten erfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Julia Goldin, Vorständin für Produkt und Marketing bei Lego, bezeichnet Lego Smart-Brick als das nächste Kapitel im Lego-System und betont die strategische Bedeutung der Innovation für die langfristige Ausrichtung des Konzerns.

Lego wächst stärker als der Gesamtmarkt

Nach einem schwachen Jahr 2024 hat sich der globale Spielwarenmarkt 2025 deutlich erholt. Laut dem Marktforschungsunternehmen Circana stieg der Umsatz in den zwölf größten Spielwarenmärkten bis Ende Oktober um 7,4 Prozent.

Circana zufolge hat Lego im laufenden Jahr Marktanteile hinzugewonnen und wächst damit schneller als der Gesamtmarkt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Konzern seinen bisherigen Umsatzrekord aus dem Jahr 2024 übertrifft.

Neue Umsatzrekorde in Reichweite

Im Jahr 2024 erzielte Lego einen Umsatz von 74,3 Milliarden dänischen Kronen, was rund 10,0 Milliarden Euro entspricht. Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, könnte der Umsatz 2025 erstmals die Marke von 80 Milliarden Kronen oder etwa 10,7 Milliarden Euro überschreiten.

Eine weitergehende Stellungnahme zur neuen Produktplattform wollte Lego bislang nicht abgeben. Ein angefragtes Interview lehnte die Presseabteilung des Unternehmens derzeit ab.

Relevanz von Lego Smart-Brick für den deutschen Markt

Deutschland zählt zu den wichtigsten Absatzmärkten von Lego in Europa. Sollte Lego Smart-Brick hier erfolgreich eingeführt werden, könnte dies nicht nur das Umsatzwachstum weiter stützen, sondern auch die technologische Position des Konzerns im deutschen und europäischen Spielwarenmarkt nachhaltig stärken.