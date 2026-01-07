Wirtschaft

Wenn der Agent einkauft: Wie KI den Onlinehandel 2026 zerbombt

Der europäische E-Commerce steht vor einem tiefgreifenden technologischen und regulatorischen Umbruch. Wie verändern KI-gestützte Einkaufsprozesse, neue Plattformmodelle und EU-Eingriffe die Wettbewerbslogik des Onlinehandels?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.01.2026 06:00
Lesezeit: 4 min
Wenn der Agent einkauft: Wie KI den Onlinehandel 2026 zerbombt
KI-Agenten und EU-Regeln setzen den europäischen E-Commerce unter Druck und verändern den Wettbewerb der Plattformen (Foto: iStock.com, JLco - Julia Amaral) Foto: JLco - Julia Amaral

Im Folgenden:

  • Weshalb KI-Agenten die Einkaufsgewohnheiten im Onlinehandel ab 2026 grundlegend verändern.
  • Wie neue EU-Regulierungen den Wettbewerbsdruck auf chinesische E-Commerce-Plattformen erhöhen.
  • Warum der polnische Markt mit 78 Prozent Internetnutzern eine Sättigung erreicht.

