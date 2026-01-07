US-Börsen: Künstliche Intelligenz hält Wall Street auf Rekordkurs

Der S&P 500 stieg um 0,62 Prozent und schloss auf einem Rekordhoch von 6944,82 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,99 Prozent zu und schloss erstmals über der Marke von 49.000 Punkten. Der Nasdaq Composite kletterte um 0,65 Prozent. Laut Daten von Dow Jones Market Data hat der Dow das Jahr mit drei aufeinanderfolgenden Gewinntagen begonnen, was das beste Ergebnis des Index seit 2003 darstellt.

Die Aufmerksamkeit der Investoren richtete sich auf künstliche Intelligenz und Halbleiter, nachdem die Führungskräfte von Nvidia und AMD auf der CES-Technologiemesse in Las Vegas ihre Entwicklungspläne für die kommenden Jahre vorgestellt hatten. Nvidia-CEO Jensen Huang präsentierte die Rechenzentrumsprozessoren des Unternehmens mit dem Namen Rubin, woraufhin AMD-Chefin Lisa Su einen Überblick über das konkurrierende Helios-System gab. Die Marktreaktion fiel jedoch zurückhaltend aus. Die Nvidia-Aktie fiel um 0,47 Prozent, AMD gab trotz Sus Optimismus um 3,04 Prozent nach.

Im Technologiesektor stachen Amazon hervor, dessen Aktie um 3,37 Prozent zulegte, sowie Micron mit einer Rallye von 10,02 Prozent und Broadcom mit einem Plus von 0,1 Prozent. Die Aktien der Speicherchiphersteller stiegen, da der Markt eine Verschärfung der Knappheit erwartet. Die Sandisk-Aktie kletterte um 27,56 Prozent, Seagate stieg um 14 Prozent und Western Digital um 16,77 Prozent.

Die Qualcomm-Aktie verteuerte sich um 3,48 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag seinen neuesten PC-Chip für Microsoft-Laptops vorgestellt hatte. Der Anstieg setzte die am Vortag begonnene Rallye fort und hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um mehr als 5 Prozent ins Plus gebracht.

Die Aktien der Hersteller von Kühlsystemen fielen am Dienstag stark, nachdem Kommentare des Nvidia-CEOs bei den Investoren die Befürchtung geweckt hatten, dass die Nachfrage nach bestehenden Kühllösungen für Rechenzentren zurückgehen könnte. Johnson Controls International verlor 6,24 Prozent. Modine Manufacturing fiel um 7,46 Prozent und Trane Technologies um 2,53 Prozent.

An den Kryptomärkten hielt sich Bitcoin am Dienstag knapp über der Marke von 91.000 US-Dollar. Die jüngste Preisbewegung hat den Optimismus genährt, dass die scharfe Verkaufswelle des vierten Quartals vorüber sein könnte. Nach Einschätzung des Brokerhauses Bernstein sind Befürchtungen übertrieben, dass das im Oktober erreichte Hoch von über 126.000 Dollar den Höhepunkt des vierjährigen Bitcoin-Zyklus markierte.

Auf dem Rohstoffmarkt erreichten die Kupferpreise in London und New York Rekordniveaus. In New York stiegen die Kupfer-Futures um 1,5 Prozent und schlossen bei 6,01 Dollar pro Pfund. An der Londoner Metallbörse erreichte der Preis ein Intraday-Rekordhoch von 13.387,50 Dollar pro Tonne. Die Rallye wurde durch Arbeitsunterbrechungen, einen umfangreichen Anstieg der Lagerbestände in den USA sowie die Sorge gestützt, dass die Trump-Regierung in diesem Jahr Zölle auf den Import von raffinierten Metallen erheben könnte.

Der Fokus verlagert sich zunehmend auf die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten dieser Woche. Der am Dienstag veröffentlichte endgültige Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor von S&P Global für Dezember deutete auf das langsamste Wachstumstempo seit acht Monaten hin. Notenbankchef Jerome Powell hat betont, dass man bei Zinsentscheidungen vorsichtig vorgehen werde, bis die Lage am Arbeitsmarkt klarer sei. Daher ist der Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag von größerer Bedeutung als üblich.

Die Aktien des Energiesektors gaben nach dem Anstieg am Montag nach. Einem Beamten des Weißen Hauses zufolge hat die Trump-Regierung Gespräche mit Ölunternehmen über Möglichkeiten in Venezuela aufgenommen, was die Unsicherheit am Markt erhöhte.

Softwareunternehmen verzeichnet Rallye von fast 30 Prozent

Die Aktie des Finanzsoftwareunternehmens OneStream sprang um 28,38 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass die Private-Equity-Gesellschaft Hg das Unternehmen für rund 6,4 Milliarden Dollar übernimmt. OneStream teilte mit, dass Hg über den Fonds Saturn zum Mehrheitseigentümer mit Stimmrecht wird und das Unternehmen von der Börse genommen wird. General Atlantic und Tidemark erwerben Minderheitsbeteiligungen.

Der Mangel an Speicherchips machte Sandisk zu einem der größten Gewinner des Tages. Es war der beste Börsentag des Unternehmens seit Februar, nachdem der Nvidia-Chef auf der CES die wachsende Bedeutung von Speicher- und Datenspeicherungslösungen hervorgehoben hatte.

Das Biowissenschaftsunternehmen Regencell Bioscience setzte seinen Aufstieg fort und legte um 22,15 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie um insgesamt 57,29 Prozent verteuert.

Ebenfalls deutlich stiegen die Aktien der Festplattenhersteller Western Digital (+16,77 Prozent) und Seagate Technology (+14,00 Prozent).

Größter Verlierer war ein Bildungstechnologieunternehmen

Die Aktie des Bildungstechnologieunternehmens McGraw Hill fiel um 10,98 Prozent nach der Nachricht, dass CEO Simon Allen sein Amt im nächsten Monat niederlegen wird. Seine Nachfolge tritt der ehemalige Vimeo-Chef Philip Moyer an.

Die Aktie des Finanztechnologieunternehmens SoFi Technologies gab um 7,88 Prozent nach und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit November. Der Rückgang folgte auf eine Herabstufung durch die Analysten der Bank of America auf „Underperform“. Nach Einschätzung der Bank war die jüngste Kapitalbeschaffung zwar ein positiver Faktor, das Aufwärtspotenzial der Aktie sei jedoch begrenzt.

Die Aktie des Versicherungsgiganten American International Group fiel um 7,49 Prozent nach Veränderungen in der Führungsebene. CEO Peter Zafino tritt von seinem Amt zurück, bleibt jedoch Vorstandsvorsitzender. Zum neuen CEO wurde Aon-Manager Eric Anderson ernannt.

Ebenfalls deutlich verbilligten sich die Aktien des Forschungsunternehmens InterDigital (–7,99 Prozent) und des Logistikunternehmens PBF Energy (–7,69 Prozent).