Zalando-Aktie: Logistikzentrum Erfurt schließt, 2.700 Jobs betroffen

Der Berliner Modekonzern Zalando zieht die Reißleine und schließt sein Logistikzentrum in Erfurt. 2.700 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, die Gewerkschaft spricht von einem Vertrauensbruch. Für die Zalando-Aktie markiert die Entscheidung einen weiteren Wendepunkt im laufenden Konzernumbau nach der Übernahme von About You.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.01.2026 12:18
Aktualisiert: 08.01.2026 12:18
Nach der About-You-Übernahme baut Zalando sein Logistiknetz um. Das Aus für Erfurt betrifft 2.700 Mitarbeiter. (Foto: dpa)

Zalando-Aktie unter Druck: Standort Erfurt schließt mit 2.700 Beschäftigten

Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten. Das teilte der DAX -Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit. Aktuell informiere das Unternehmen die Belegschaft über die Pläne. Für die Zalando-Aktie ist die Ankündigung ein weiterer Einschnitt in einer Phase des Umbaus.

Grund ist nach Unternehmensangaben eine Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerks nach der Übernahme des Online-Modehändlers About You im vergangenen Jahr. Die Erfurter Betreibergesellschaft des Standorts und eine Konzerntochter stellen demnach zum Jahresende den Betrieb ein. Bis dahin läuft die Arbeit unverändert weiter.

Das Unternehmen beginnt nun Gespräche mit dem Betriebsrat des Standorts über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, um den Betroffenen eine Perspektive zu geben, sagte Pressesprecher Christian Schmidt.

Zalando-Co-Chef David Schröter signalisierte den Beschäftigten finanzielle Unterstützung. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" kündigte er an, der Konzern habe sich auf einen signifikanten Beitrag eingestellt. Ziel sei es, dass möglichst viele Mitarbeiter einen neuen Job finden – beispielsweise am Zalando-Standort in Gießen im benachbarten Hessen, der sich noch im Aufbau befindet.

Gewerkschaft: "War sicher schon vor Weihnachten bekannt"

Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem perfiden Vorgehen. Im Dezember hatte Verdi an den Standorten Erfurt und Mönchengladbach zum Streik aufgerufen. Bis heute habe es keinerlei Signal gegeben, dass eine Schließung des Erfurter Standorts überhaupt im Raum stehe, sagte Matthias Adorf, Verdi-Gewerkschaftssekretär Handel in Thüringen.

"Das war sicherlich vor dem Weihnachtsgeschäft schon bekannt. Das haben die sich wahrscheinlich nicht in der Neujahrsnacht ausgedacht", sagte Adorf. Aus Sicht des Gewerkschaftsvertreters hielt der Konzern die Beschäftigten im Dunkeln, um das wichtige Weihnachtsgeschäft abzusichern.

Logistiknetz im Umbau

Das Logistikzentrum Erfurt wurde 2012 eröffnet. Es ist der einzige konzerneigene Logistikstandort in dieser Größe in Ostdeutschland, so Schmidt. Weitere große Logistikzentren betreibt Zalando in Gießen, in Lahr im Schwarzwald und in Mönchengladbach. Insgesamt sollen nach dem geplanten Umbau 14 Logistikzentren in sieben Ländern verbleiben.

