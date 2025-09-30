Unternehmen

Temu und Shein: So erobern die Portale den deutschen Markt

Billig, schnell, allgegenwärtig: Temu und Shein drängen mit Macht auf den deutschen Markt. Die Portale locken mit niedrigen Preisen und riesiger Auswahl, doch die Kritik wächst. Eine neue Studie zeigt, wie stark sie Amazon und Co. unter Druck setzen – und warum die Politik alarmiert ist.