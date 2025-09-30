Finanzen

Aktienmärkte Europa: EU-Kommission will Sparer an die Börse locken

Europa spart mehr als jede andere Region – und bleibt dennoch ärmer. Nun will die EU-Kommission die Bürger mit Steuervorteilen und neuen Anlagekonten auf die Aktienmärkte Europa locken. Kritiker warnen: Aus dem sicheren Sparbuch wird ein politisch gesteuertes Risikoexperiment.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.09.2025 07:27
Lesezeit: 2 min
Aktienmärkte Europa: EU-Kommission will Sparer an die Börse locken
Die einzige Möglichkeit, Menschen zu ermutigen, ihre angesparten Einlagen zu investieren, sind Steuervorteile, beschreibt Maria Luis Albuquerque ihren Vorschlag an die EU-Mitglieder. (Foto: dpa | Julien Warnand) Foto: Julien Warnand

Im Folgenden:

  • Wie will die EU-Kommission europäische Sparer in die Aktienmärkte locken?
  • Warum bleibt Europa trotz höherer Sparquote ärmer als andere Wirtschaftsregionen?
  • Welche konkreten Vorteile sollen die neuen Anlagekonten und Steueranreize für Kleinanleger bieten?

X

