Finanzen

Aktienmärkte Europa: EU-Kommission will Sparer an die Börse locken

Europa spart mehr als jede andere Region – und bleibt dennoch ärmer. Nun will die EU-Kommission die Bürger mit Steuervorteilen und neuen Anlagekonten auf die Aktienmärkte Europa locken. Kritiker warnen: Aus dem sicheren Sparbuch wird ein politisch gesteuertes Risikoexperiment.