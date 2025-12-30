Wirtschaft

Lebensmittelpreise 2025: Butter billiger, Schokolade teurer

2025 wurden Verbraucher bei Lebensmitteln kräftig durchgeschüttelt. Butter fiel im Preis deutlich, während Schokolade, Rinderhack und Tiefkühlobst kräftig teurer wurden. Die Gründe dafür.


30.12.2025 10:53


Kartoffeln wurden wieder günstiger, Sauerkirschen teurer. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Auch 2025 große Preisschwankungen bei Lebensmitteln

Butter zum Schnäppchenpreis, Schokolade deutlich teurer: Verbraucher zahlten 2025 für manche Lebensmittel erheblich mehr, während es bei anderen überraschende Preisrückgänge gab.

Die Inflation hat sich 2025 auch bei Lebensmitteln abgeschwächt, dennoch schwankten einzelne Produkte stark. Ein Vergleich der November-Daten 2024 und 2025 des Statistischen Bundesamts zeigt: Während einige Waren spürbar günstiger wurden, mussten Verbraucher für andere deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Deutliche Preisrückgänge bei Butter, Obst und Gemüse

Die größten Preisrückgänge verzeichneten Butter (-22 Prozent), Weintrauben (-21,6 Prozent) und Olivenöl (-17,4 Prozent). Auch Kartoffeln (-16,1 Prozent) und Eisbergsalat (-15,4 Prozent) verbilligten sich deutlich. Ursache waren vor allem ein größeres Angebot und bessere Ernten.

Hohe Preisanstiege bei Süßem und Fleisch

Stark teurer wurden dagegen Sauerkirschen und anderes Steinobst aus der Dose (+48,1 Prozent). Auch Schokolade (+25,9 Prozent), tiefgefrorenes Obst (+25,6 Prozent), Bohnenkaffee (+22,5 Prozent) und Rinderhack (+22,4 Prozent) stiegen deutlich im Preis. Gründe waren vor allem höhere Rohstoffpreise, wetterbedingte Ernteausfälle sowie gestiegene Produktions- und Energiekosten.

Die Auswertung basiert auf knapp 150 Produkten aus dem Verbraucherpreisindex.

