Wirtschaft

KI im Bewerbungsprozess: Was Unternehmen und Kandidaten beachten sollten

Künstliche Intelligenz entscheidet längst über Bewerbungen – schneller, objektiver, aber nicht immer transparent. Während manche Unternehmen auf KI setzen, sind viele Bewerbungsprozesse noch menschlich gesteuert. Experten erklären, welche Chancen Bewerberinnen und Bewerber haben, welche Risiken drohen und woran sich erkennen lässt, ob ein KI-System im Auswahlverfahren genutzt wird.