Wirtschaft

Generation Z: Warum Sinnhaftigkeit zur neuen Währung im Job wird

Führungskraft? Nein danke. Für die Generation Z zählt im Beruf längst nicht mehr die steile Karriere, sondern Sinn, Freiheit und Selbstbestimmung. Unternehmen stehen unter Druck, diese neue Haltung zu verstehen – sonst verlieren sie die Talente, die über ihre Zukunft entscheiden.