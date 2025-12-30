Wirtschaft

Generation Z: Warum Sinnhaftigkeit zur neuen Währung im Job wird

Führungskraft? Nein danke. Für die Generation Z zählt im Beruf längst nicht mehr die steile Karriere, sondern Sinn, Freiheit und Selbstbestimmung. Unternehmen stehen unter Druck, diese neue Haltung zu verstehen – sonst verlieren sie die Talente, die über ihre Zukunft entscheiden.
30.12.2025 12:15
Sinn statt Status: Die Generation Z verändert, wie Arbeit gedacht wird. (Foto: dpa | Britta Pedersen) Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum Sinn für die Generation Z wichtiger ist als Geld.
  • Wie junge Arbeitnehmer Karriere völlig neu definieren.
  • Was Arbeitgeber tun müssen, um sie zu halten.

