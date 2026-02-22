Politik

Washington Post unter Druck: Welche Rolle spielt Jeff Bezos für die Pressefreiheit?

Die Washington Post steht exemplarisch für den wachsenden Druck auf die Pressefreiheit in den USA. Gerät die publizistische Unabhängigkeit großer Medienhäuser unter Präsident Trump und im Spannungsfeld ökonomischer Abhängigkeiten ins Wanken?