Wirtschaft

Künstliche Intelligenz verdrängt Influencer: Generation Z trifft Kaufentscheidungen mit KI

Künstliche Intelligenz beeinflusst zunehmend, wie junge Konsumenten Informationen bewerten und Kaufentscheidungen treffen. Welche Folgen hat dieser Wandel für Marken, Marketingstrategien und den Wettbewerb um die Generation Z?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.02.2026 16:01
Lesezeit: 2 min
Künstliche Intelligenz prägt zunehmend das Kaufverhalten der Generation Z und zwingt Unternehmen zu neuen Marketingstrategien (Foto: iStock.com, Xavier Lorenzo) Foto: Xavier Lorenzo

Im Folgenden:

  • Warum künstliche Intelligenz bei der Generation Z Influencer als Kaufberater verdrängt.
  • Wie 52 Prozent der jungen Konsumenten KI-generierten Produktempfehlungen vertrauen.
  • Welche fundamentalen Änderungen für Marken durch den Bedeutungsverlust klassischer Marketingkanäle entstehen.

